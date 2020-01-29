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أردوغان: أبلغنا روسيا أن صبرنا ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب

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أردوغان: أبلغنا روسيا أن صبرنا ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب
Reuters Sergei Chiriko
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب بشمال سوريا، منوها بأن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا".

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وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على متن طائرة الرئاسة التركية، أثناء عودته من جولة إفريقية اختتمها في السنغال:" في حال التزمت روسيا باتفاقيتي سوتشي وأستانا فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما .. روسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين".

وتابع أردوغان قائلا: "لم يتبق شيء اسمه مسار أستانا، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجددا والنظر فيما يمكن أن نفعله".

وأكد أردوغان أن تركيا حاليا "لاعب أساسي على الطاولة" في منطقة الشرق الأوسط. 

المصدر: وكالات 

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