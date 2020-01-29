الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية المباشرة إلى بكين وشنغهاي بعد تفشي فيروس كورونا.

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وعلقت الخطوط الجوية البريطانية الحجوزات على موقعها عبر الإنترنت للرحلات المباشرة من لندن إلى بكين وشانغهاي حتى مارس المقبل، بعد التحذيرات من السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يُظهر موقع BA.com على شبكة الإنترنت أي رحلات جوية مباشرة إلى الصين في شهري يناير وفبراير. وقالت متحدثة باسم شركة الطيران يوم الأربعاء إنها "تقيم الوضع".

ونصحت بريطانيا الثلاثاء بعدم السفر "ما عدا بحالة الضرورة"إلى البر الرئيسي للصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز