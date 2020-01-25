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دمشق: الجيش السوري يتقدم باتجاه معرة النعمان وسط انهيار في صفوف الإرهابيين

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دمشق: الجيش السوري يتقدم باتجاه معرة النعمان وسط انهيار في صفوف الإرهابيين
Sputnik
وحدة من الجيش السوري
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أفادت دمشق بأن الجيش السوري تمكن من تطهير عدة قرى وبلدات في منطقة إدلب لحفض التصعيد وتقدم في اتجاه مدينة معرة النعمان وسط "انهيار في صفوف الإرهابيين".

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مصدر عسكري لـ RT: قوات الجيش السوري على مشارف مدينة معرة النعمان بريف إدلب
مصدر عسكري لـ RT: قوات الجيش السوري على مشارف مدينة معرة النعمان بريف إدلب

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم السبت، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة، بعد القضاء على "آخر بؤر الإرهاب فيها" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حقق الجيش "تقدما جديدا باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد".

وذكرت الوكالة أن "قوات الجيش نفذت عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان"، التي تمثل أحد أكبر معقل لعناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يتكون بالدرجة الأولى من مسلحي "جبهة النصرة"، والتشكيلات المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.

وشددت "سانا" على أن العملية العسكرية على هذا المحور انتهت "باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان".

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وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

وتشهد المنطقة تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، في ديسمبر الماضي، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير مئات الكيلومترات المربعة.

المصدر: سانا + وكالات

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