مصدر عسكري لـ RT: قوات الجيش السوري على مشارف مدينة معرة النعمان بريف إدلب

أعلن مصدر عسكري لـ RT، مساء اليوم الجمعة، عن تقدم ملحوظ حققته قوات الجيش السوري في محيط مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.

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وقال المصدر إن 3 كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش السوري عن الطريق الدولي M5، مدخل مدينة معرة النعمان من الجهة الشرقية.

وأورد المصدر نفسه أن الجيش سيطر على كل من بلدة الدير الشرقي على محور معرة النعمان، وقريتي معرشمارين وكريسيان بريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري طرد مسلحين من بلدتي سمكة وخوين الشعر في ريف إدلب الغربي، حيث تمكنت وحداته من استعادة مواقعها، وصد هجوم شنه 70 مسلحا غربي مدينة حلب.

المصدر: RT