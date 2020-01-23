بارزاني من دافوس: المشكلة بعدم وجود شيء اسمه الولاء للعراق

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أن المتظاهرين يسعون لحياة أفضل ولا يمكن إلقاء اللوم على الأيادي الخارجية فقط، مبينا أن المشكلة في عدم وجود شيء اسمه "الولاء للعراق".

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وقال بارزاني خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي: "عندما يتعلق بما يحصل في العراق فإننا نتحدث عن جيل تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 23 عاما، أي أنهم لم يعايشوا فترة صدام حسين أو أمريكا بل يسعون لحياة أفضل مقارنة ببقية الشعوب".

وأضاف: "المتظاهرون غير راضين عن أداء الطبقة السياسية وقد أوصلوا رسالتهم عبر الاحتجاجات".

وتابع: "نستغرب ممن يلقون كل اللوم على الخارج، فإذا افترضنا أن 70 بالمئة متأثرون بأطراف خارجية، فإن هنالك 30 بالمئة يتظاهرون بدوافع تلقائية، لذا لا بد أن نشعر بالمسؤولية ونراجع أنفسنا.. المظاهرات في الفلوجة عام 2013 خرجت للمطالبة بالخدمات البسيطة، لكن عدم تلبية المطالب نتج عنه ظهور داعش".

وشدد رئيس إقليم كردستان العراق، على أن "الأكراد جزء من العراق ولا نستطيع النأي بأنفسنا عما يحصل لذا نعمل على تهدئة الأوضاع ولدينا تواصل مع بغداد بهذا الغرض".

وحول وجود القوات الأمريكية في العراق، قال بارزاني، إن "القوات الأمريكية موجودة بناء على طلب الحكومة للمساعدة في التصدي لداعش ومهامها واضحة ومحددة.. نرى أن قرار البرلمان العراقي غير صائب وصدر بغياب الأكراد والسنة، فالعراق لا يزال بحاجة للدعم الأمريكي لأن خطر داعش لا يزال قائما".

وجدد بارزاني التأكيد على أن "المشكلة تكمن في عدم وجود شيء اسمه الولاء للعراق، في حين يجب أن يكون العراق جامعا لكل المكونات"، مشددا على أن "التعددية أمر إيجابي".

وأجبر المحتجون حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على الاستقالة، في ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، كما يطالبون بمحاربة الفساد والفاسدين في الحكومة وتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة.

المصدر: رووداو