بارزاني: قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية لم يكن جيدا

قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد لم يكن قرارا جيدا.

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وأشار خلال تصريح صحفي، إلى أن "الأفضل الآن، هو العمل على حوار جاد بين العراق والولايات المتحدة حول الشكل المستقبلي لنشر القوات الأمريكية"، معتبرا أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف أمر ضروري لكل العراق.

وقال بارزاني إن "قرار البرلمان لم يكن جيدا، فهو اتخذ من قبل الكتلة الشيعية فقط، من دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد".



ولفت بارزاني إلى أن "الانطباع الذي وصل من خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأخيرة إلى الإقليم، هي أن هناك مسعى للتوصل إلى صيغة جديدة، تقوم على إعادة التشكيل للوجود المستقبلي للقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

وشدد بارزاني على أن الإقليم "لا يرغب في أن يصبح العراق ساحة معركة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت إيران استهدفت يوم 8 يناير قاعدتين أمريكيتين في العراق، إحداهما قاعدة حرير المتمركزة في أربيل، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية.

المصدر: رووداو