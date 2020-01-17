الجيش الأمريكي ينقل قواته في العراق إلى مناطق "أكثر أمنا"

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، أن الجيش الأمريكي ينقل قواته من قواعده في العراق إلى "أماكن أكثر أمنا"، على خلفية الهجمات التي تتعرض لها هذه القواعد.

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وبينما لم يكشف هوفمان عن الوجهة الجديدة للقوات الأمريكية، قال: "خلال الأسابيع الماضية نفذنا بعض التحركات، وذلك لتعزيز قواتنا ونقلها إلى مواقع أكثر أمنا".

وأكد هوفمان أن مكان انتشار القوات، مرهون بالقادة الميدانيين الذين يقررون أين يجب أن تكون القوات الأمريكية وفي أي مكان بإمكانها أن تمارس مهام التدريب وعمليات مكافحة "داعش"، وقال: "القادة الميدانيون هم من يحددون المكان الأفضل لحماية القوات".

وفي شأن التحركات الأمريكية في سوريا، قال هوفمان: "أهدافنا لا تزال كما هي، ونحن نواصل إضعاف "داعش" وتنفيذ عمليات في هذا الإطار".

وكان الجيش الأمريكي اعترف الخميس بإصابة 11 جنديا من قواته شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق، بعدما كان نفى في البداية، وقوع أي إصابات في صفوف جنوده.

وكانت إيران ردت في 8 يناير بضربة صاروخية على قاعدين أمريكيتين في العراق، على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت واشنطن أنها قتلته بغارة جوية في مطار بغداد يوم 3 يناير.

المصدر: "رووداو"