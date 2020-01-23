الحشد الشعبي يجبر طائرة مسيرة في الأنبار على التراجع

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أن قوة من اللواء 45 التابعة له، أجبرت اليوم الخميس، طائرة مسيرة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، على العودة من حيث أتت.

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وأشار بيان عن الحشد، إلى أن "قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي رصدت، صباح الخميس، طائرة مسيرة تحوم فوق مقره في منطقة المزرعة بقضاء القائم غربي العراق".

وأضاف، أن "القوة عالجت بالمضادات الأرضية الطائرة وأجبرتها على التراجع".

واستهدفت طائرات أمريكية نفذت ضربات جوية في ديسمبر الماضي، اللواء ذاته وبذات المنطقة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 27 مقاتلا وإصابة 51 آخرين.

المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي