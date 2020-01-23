حسان دياب أول رئيس حكومة لبنانية يسكن السراي مع عائلته (صور)

أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، الخميس، بأن رئيس الوزراء حسان دياب، سيقيم مع عائلته في السراي الحكومية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشييد مقر الحكومة.

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وقالت الصحيفة إن دياب قرر أن يسكن مع عائلته في الجناح المخصص لرئيس الحكومة في السراي الحكومية، وقد انتقل اليها اعتبارا من أمس الأربعاء، ليكون أول رئيس حكومة يقطن السراي منذ تدشينها كمقر لرئاسة الحكومة بعد الحرب اللبنانية في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري.

إلى ذلك، باشر دياب اليوم نشاطه في السراي، حيث التقى السفيرة السويسرية لدى لبنان مونيكا شمودز، التي أكدت أن "دياب يقف وحكومته أمام مهمة كبيرة وسويسرا مستعدة لمساعدتهما".

وقالت: "هناك إشاعات عن عمليات هروب لرؤوس الأموال بما في ذلك إلى سويسرا، ونحن مستعدون للتعاون بطلب من الحكومة الجديدة لتسليط الضوء على هذه الإشاعات".

والتقى دياب كذلك، وزراء المال والأشغال والعمل والبيئة في الحكومة الجديدة، وبحث معهم المسار الذي يجب أن تسلكه الحكومة لاستعادة ثقة اللبنانيين.

من الجدير ذكره، أن السرايا الحكومية أو السراي الكبيرة أو القصر الحكومي في لبنان تم تشييدها في العام 1840، وتعد واحدا من أهم ثلاثة معالم عثمانية في وسط بيروت.

اعتمدها الرئيس اللبناني بشارة الخوري إبان استقلال لبنان في العام 1943 مقرا للرئاسة، ثم تحولت إلى مقر للحكومة مع رئيس الوزراء الراحل رياض الصلح، لكن الحرب اللبنانية (1975-1990) أصابت السراي بأضرار كبيرة، قبل أن تتم إعادة ترميمها في العام 1998، في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

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المصدر: الجمهورية+ وكالات