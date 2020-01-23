بيروت كما لم تروها من قبل.. خراب وفوضى! (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية التي تخللتها أعمال عنف وشغب.

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وبدت أسواق بيروت، في حالة من الفوضى والخراب، حيث تم تحطيم الواجهات الزجاجية للمحال التجارية، في الوسط التجاري، وتخريب الجدران الإسمنتية.

وبياخد على خاطرهم الشباب بس نقول عالهوا أعمال شغب#يا_عيب_الشومpic.twitter.com/HBehKdlqaG — maroun nassif (@maroun_nassif) January 23, 2020

من جهة أخرى، ذكر موقع "ليبانون فايلز" اللبناني، نقلا عن مصادر أمنية، أن "أعمال الشغب التي اندلعت مساء أمس في وسط بيروت، أدت إلى اصابة اكثر من 15 عنصرا من قوى الأمن بجروح ورضوض، نتيجة رشق المشاغبين لهم بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية الكبيرة، فيما تمكنت القوى الأمنية من توقيف بين 10 و13 مشاغبا جرى اقتيادهم إلى التحقيق".

وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

المصدر: RT