 
مباشر

بيروت كما لم تروها من قبل.. خراب وفوضى! (فيديو)

أخبار العالم العربي

بيروت كما لم تروها من قبل.. خراب وفوضى! (فيديو)
Reuters
العاصمة اللبنانية بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4n2

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية التي تخللتها أعمال عنف وشغب.

إقرأ المزيد
مراسلنا: إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع المحتجين في بيروت
مراسلنا: إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع المحتجين في بيروت

وبدت أسواق بيروت، في حالة من الفوضى والخراب، حيث تم تحطيم الواجهات الزجاجية للمحال التجارية، في الوسط التجاري، وتخريب الجدران الإسمنتية.

من جهة أخرى، ذكر موقع "ليبانون فايلز" اللبناني، نقلا عن مصادر أمنية، أن "أعمال الشغب التي اندلعت مساء أمس في وسط بيروت، أدت إلى اصابة اكثر من 15 عنصرا من قوى الأمن بجروح ورضوض، نتيجة رشق المشاغبين لهم بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية الكبيرة، فيما تمكنت القوى الأمنية من توقيف بين 10 و13 مشاغبا جرى اقتيادهم إلى التحقيق".

وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لاعب كمال أجسام بيد واحدة