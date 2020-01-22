مراسلنا: إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع المحتجين في بيروت

أفاد مراسلنا في بيروت بإصابة عدد من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع المحتجين في بيروت.

وقال المراسل إن محتجين نفذوا اعتصاما أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت، مشيرا إلى اتساع دائرة المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى منطقة أسواق بيروت التجارية.

وفي البقاع، أكد المراسل أن محتجين قطعوا عددا من الطرق الرئيسة بالاطارات المشتعلة.

وقد اندلعت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية.

إقرأ المزيد

وحاول عدد منهم إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت.

وقال "الصليب الأحمر" اللبناني إنه جرى نقل 5 جرحى الى المستشفيات إثر المواجهات بين المحتجين وقوى الأمن.

وطلبت قوات الشرطة من المحتجين السلميين الابتعاد عن مكان المواجهات حفاظا على سلامتهم.

المصدر: RT