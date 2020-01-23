الناتو يجدد التزامه بتدريب القوات العراقية وتوفير الدعم لها

قال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي برهم صالح الخميس، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، جدد التزام الحلف بتدريب ودعم القوات العراقية، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

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وذكر بيان للرئاسة العراقية أن "صالح استقبل في مقر إقامته بدافوس اليوم الخميس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، وتم التباحث خلال اللقاء حول القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الأوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

ونقل البيان عن ستولتنبيرغ تجديده "التزام بعثة حلف الناتو فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية".

المصدر: RT