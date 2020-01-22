صالح يبحث مع ترامب مستقبل القوات الأمريكية في العراق

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مستقبل القوات الأجنبية وخفض قوامها في العراق، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على سيادة بلاده الوطنية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان حول اللقاء، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح أجرى، اليوم الأربعاء، محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي، وضمن جدول لقاءاته اليومية بعدد من الزعماء ورؤساء الدول".

خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي @realDonaldTrump ... رئيس الجمهورية @BarhamSalih يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة. pic.twitter.com/k0bgtwrlLH — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) 22 января 2020 г.

وأكد صالح، حسب البيان "ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي"، مشيرا إلى أن "ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة بالإضافة إلى القضايا والأحداث الدولية".

وأضاف، أن "العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات".

بدوره جدد الرئيس الأمريكي "دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين بغداد وواشنطن وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمنا الدور العراقي المحوري في المنطقة".

وعلى صعيد منفصل، اجتمع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني مع الرئيس الأمريكي ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام كردية، أن "بارزاني وفي إطار مشاركته في المنتدى سيجتمع كذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من زعماء ووزراء وكبار مسؤولي الدول".

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الاجتماعات تتعلق بتطوير علاقات الإقليم الشمالي للعراق مع المجتمع الدولي، وسياسات ومواقف كردستان إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية العراقية + وكالات