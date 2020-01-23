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السيسي: هناك محاولات مستميتة للنيل من مصر

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السيسي: هناك محاولات مستميتة للنيل من مصر
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن احتفالية عيد الشرطة فرصة لاستعادة الذكريات والقيم الأصيلة والنبيلة الراسخة في قلب المجتمع، مشيرا إلى وجود محاولات للنيل من مصر.

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وأوضح السيسي، خلال كلمة له على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، "أن هذه القيم، التي يأتي بمقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر، تعرضت خلال السنوات الأخيرة لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية، ولكن الله يسخر دائما لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلا أمام أطماع الطامعين".

وأشار الرئيس المصري، إلى أن "التاريخ سيتوقف بإعجاب أمام التجربة المصرية من قوة الشعب المصري الذي أدرك أن مستقبله لن يتحمله سواه رغم الإجراءات الصعبة لكنه مضى في طريقه رافعا شعار نكون أو لا نكون".

وتابع الرئيس المصري: "إن العالم أجمع يرى الآن، كيف تحولت مصر لواحة من الأمن الأمان، مع تحقيق العديد من الطفرات الاقتصادية والانطلاق نحو دولة حديثة".

المصدر: الأهرام

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