السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات لبحث سد النهضة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والري ورئيس المخابرات تطورات مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وخاصة في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

واطلع الرئيس المصري على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

ووجه الرئيس المصري بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية الحدود وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

المصدر: RT