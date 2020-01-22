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القاهرة تعلن عن قرب توطين صناعات عسكرية جديدة

أخبار العالم العربي

القاهرة تعلن عن قرب توطين صناعات عسكرية جديدة
Reuters
منتدى عسكري مصري
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قال المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي في مصر محمد عيد بكر، إن توطين الصناعة والتصنيع هو الهدف الرئيسي للوزارة وليس التجميع، مشيرا إلى أنه ستكون هناك صناعات عسكرية جديدة خلال 2020.

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وأضاف بكر، خلال عبر برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TEN، أنه تم إضافة خطوط إنتاج داخل مصانع الوزارة بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وهناك تعاون كبير بين الإنتاج الحربي ومصانعها والقطاع الخاص.

وتمتلك وزارة الإنتاج الحربي في مصر مراكز بحثية ومعاهد فنية وأكاديمية للهندسة ومراكز معلومات، حيث يتبعها 22 مركزا على مستوى الجمهورية و17 مصنعا، إضافة إلى معارض لبيع المنتجات المدنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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