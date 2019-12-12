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مصر تستعد لتصنيع أنظمة عسكرية دفاعية

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لتصنيع أنظمة عسكرية دفاعية
Reuters
منتدى عسكري - أرشيف
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وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي في مصر وشركة (IMUT) المصرية وشركة (ESCRIBANO) الإسبانية، اتفاقية في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات شركة (ESCRIBANO) الإسبانية في مجالات التصنيع العسكري والصيانة والتدريب، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى الجانب المصري والمتمثل في شركات الإنتاج الحربي وشركة (IMUT) للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.

وتعمل الشركة الإسبانية في إنتاج معدات الدفاع والفضاء ومحطات الأسلحة والمعدات الميكانيكية والإلكترونية والأنظمة البصرية، وغيرها من المعدات والأنظمة.

المصدر: الأهرام

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