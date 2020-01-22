تحرك برلماني في مصر إثر وفاة مريضة نتيجة خطأ طبي

تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد، ببيان عاجل لرئيس الوزراء المصري ووزيرة الصحة، بسبب الإهمال الطبي الذي أدى لوفاة مريضة في مستشفى الصف بمحافظة الجيزة.

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وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في بيان صحفي، إن المريضة دخلت مستشفى الصف المركزي لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، وبعد إجراء التحاليل والإجراءات اللازمة دخلت غرفة العمليات.

وتابع: "بعد إجراء العملية تم نقلها لغرفة الإفاقة إلا أن التمريض بالمستشفى وجد أن المريضة ما زالت تنزف، فقام بالاتصال بالطبيب الذي أجرى لها العملية، إلا أنه لم يرد ثم أغلق الهاتف، ما دفع طاقم التمريض لإخبار طبيب الرعاية المركزة الذي طلب على الفور عمل أشعة مقطعية لها على البطن فأظهرت الأشعة أن طبيب الجراحة تسبب في قطع وريد كبير في بطن المريضة أثناء إجراء العملية ما تسبب في نزيف داخلي فتم نقلها سريعا إلى قسم العناية المركزة".

وأشار عابد إلى أنه تم عمل تحليل هيموغلوبين للمريضة فكانت نتيجة التحليل 7، رغم أن النتيجة قبل إجراء العملية كانت 14، مما يؤكد فقد كمية كبيرة من الدماء، لافتا إلى أن طبيب الرعاية حاول إسعافها، إلا أنها فارقت الحياة بسبب قطع طبيب الجراحة وريد في بطنها.

وطالب البرلماني المصري وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبه المتسبب فيها حتى لا تتكرر مرة أخرى.

المصدر: صدى البلد