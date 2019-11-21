اتهم عضو مجلس النواب المصري النائب محمود بدر، وزيرة الصحة هالة زايد، بإهدار مبلغ مليار و54 مليون جنيه من المال العام، مؤكدا أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس البرلمان في هذا الشأن.

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وأضاف بدر خلال حواره ضمن برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه "تم تطوير عدة مراكز في وزارة الصحة وتجهيزها بأحدث الأجهزة منذ عامين، ولكن تم إغلاقها من وقتها ولم يتم افتتاحها".

وأوضح أن مركز الكوم الأحمر تكلف 24 مليون جنيه، ولم يفتتح منذ عام 2017 حتى الآن، بالإضافة إلى تطوير 48 مركزا طبيا، في 10 محافظات، وتم إمدادها بالأجهزة الحديثة، ولم يتم افتتاحها، رغم أنه تم الانتهاء منها منذ عامين.

وتابع عضو مجلس الشعب قائلا: "وزيرة الصحة لم تجب عن تساؤلاتنا حتى الآن".

المصدر: المحور