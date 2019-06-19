"حركة تمرد" المصرية تتهم مفوضية حقوق الإنسان بالفساد

انتقد منسق "حركة تمرد" المصرية التي دعت سنة 2013 لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي آنذاك، تصريحات الأمم المتحدة بخصوص ملابسات وفاة مرسي.

وقال منسق الحركة، محمود بدر، في تغريدة على "تويتر" إنه بات من الواضح "أن بلاتر بقي ظاهرة في كل المؤسسات الدولية، موضحا أن بلاتر ليس فقط في منظمة "الفيفا"(الاتحاد الدولي لكرة القدم) بل أيضا في مفوضية حقوق الإنسان.

واضح ان بلاتر بقي ظاهرة في كل المؤسسات الدولية .. بلاتر مش بس في الفيفا .. بلاتر في مفوضية حقوق الانسان وبيقولوا عليه متحدث اممي .. حاجة تقرف !!!#بلاتر_في_الامم_المتحدة#مفوضية_سامية_جمال — محمود بدر (@ma7mod_badr) 19 июня 2019 г.

وبطريقة تلميحية اتهم منسق "حركة تمرد" مفوضية حقوق الإنسان بشبهات الفساد، على غرار تلك التي طالت "الفيفا" و"يوفا" وأدت إلى فتح تحقيق مع الرئيسين السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني.

هذا وقد دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل التحقيق ظروف احتجازه في السجن، وهو ما أثار غضب واستنكار السلطات المصرية.

المصدر: RT