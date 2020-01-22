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الخارجية المصرية تصدر بيانا حول تطورات قضية المواطن المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

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الخارجية المصرية تصدر بيانا حول تطورات قضية المواطن المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
Reuters
مصر
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، كشفت فيه تطورات قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في السعودية والمحكوم عليه بالإعدام.

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وأشارت الخارجية إلى أن المواطن المصري صدر بحقه مؤخرا حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزا (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة هذه القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

وطالبت الخارجية المصرية المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض مصر، عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية.

المصدر: RT

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