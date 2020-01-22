 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: العموم البريطاني يصدق بشكل نهائي على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح في سويسرا

أخبار العالم العربي

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح في سويسرا
AFP RYAD KRAMDI / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4ej

انطلقت أعمال دورة 2020 لمؤتمر نزع السلاح في قصر الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وممثل بلاده لدى مكتب الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.

ودعا بوقادوم، أعضاء المؤتمر إلى الاستلهام بمبادئ الأمم المتحدة من أجل تعبئة إرادتهم السياسية اللازمة لبعث هذه الهيئة.

وذكّر بموقف الجزائر وجهودها المعترف بها في هذا المجال وبإسهاماتها الهامة التي قدمتها في مجال نزع السلاح وبشكل خاص نزع السلاح النووي.

كما دعا لإضفاء ديناميكية جديدة على أعمال الهيئة بما يمكنها من استئناف دورها باعتبارها هيئة متعددة الأطراف والوحيدة المؤهلة للتفاوض في مجال نزع السلاح .

وأضاف أن الرئاسة الجزائرية ستعمل جاهدة على إرساء مناخ تسوده الثقة والهدوء الضروريان لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر، وشجع كافة الوفود على تقبل الاختلافات وتغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل.

ووفقا لمبدأ التناوب ستتولى رئاسة هذه الهيئة على التوالي كل من الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا و بنغلاديش وبيلاروسيا.

 

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية .

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لاعب كمال أجسام بيد واحدة