تعليقات متفاوتة لسياسيي لبنان على التشكيلة الحكومية الجديدة

تراوحت التعليقات على تشكيل الحكومة اللبنانية بين ترحيب وأسف، فبينما قال رئيس حزب القوات اللبنانية "يا محلا الحكومات السابقة"، اعتبر وليد جنبلاط أن "أي حكومة أحلى من الفراغ".

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وفي حديث لصحيفة "لوريون لو جور" قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: "تبين من تشكيلة الحكومة ومن الأحداث التي رافقت تشكيلها أنها توليفة" و"يا محلا الحكومات السابقة".

وأضاف: "لا أتحدث عن الأشخاص، لكن المشكلة تكمن في غالبية الوزراء المرتبطين بالقوى السياسية التي أوصلت البلد إلى الوضع الراهن. وقد يكون من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة، بانتظار أفعالها وقراراتها، لكن هذا الانطباع الأول".

وأوضح أن "السلطة لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا من الحراك، ووتيرة الحراك ستتصاعد بفعل التدهور الاقتصادي والمعيشي، بدليل ارتفاع سعر صرف الدولار وخصم الرواتب وتسريح الموظفين. وأتخوف من العنف كما رأينا السبت والأحد في وسط بيروت لأن الأوضاع المعيشية صعبة جدا".

وتعليقا على تشكيل الحكومة، غرد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على "تويتر" قائلا: "أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل أن نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الأمم".

اي حكومة أفضل من الفراغ لان الآتي اصعب ومن الأفضل ان نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الامم pic.twitter.com/QbAnGktH13 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) ٢١ يناير ٢٠٢٠

وأكد جنبلاط في حديث لـ"النهار" أن "حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحريري فشلت، والمحاولات الأخرى عندما طرحت حكومة سمير الخطيب أفشلت، وأفضل حكومة اللون الواحد على الفراغ والفوضى". وطالب بإعطاء فرصة لهذه الحكومة، متسائلا: "هل نستطيع أن نحكم على هذه الحكومة بالإعدام من أول لحظة؟، يجب أن نتعود على لعبة المعارضة والحكم التقليدية لأنني شخصيا أرى أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ".

وغرد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على "تويتر" قائلا: "الحكومة الجديدة بحاجة لفرصة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها:

1- الكهرباء وضع خطة زمنية وواضحة

2- الخليوي استعادته للدولة

3- استعادة قطاع النفط

4- الأملاك البحرية

5- خطة متكاملة للنفايات

6- انفتاح على الدول العربية

7- خطة جدية لتطوير الزراعة والصناعة عملية لا ورقية

المصدر: صحف لبنانية