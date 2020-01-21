"سانا": مقتل ثلاثة مدنيين بقصف صاروخي للمسلحين على حلب

قتل ثلاثة مدنيين بقصف صاروخي للمسلحين الثلاثاء على حيي جمعية الزهراء، وحلب الجديدة بمدينة حلب السورية شمال غربي البلاد.

وأضافت وكالة الأنباء السورية، أن مسلحين يتحصنون عند الأطراف الغربية والشمالية الغربية لمدينة حلب "اعتدوا بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) على مدينة حلب بالقذائف الصاروخية، التي سقط عدد منها على حي جمعية الزهراء ما تسبب باستشهاد طفل، في حين استشهدت امرأتان وأصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة سقوط قذائف على حي حلب الجديدة".

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وتشير الوكالة السورية إلى أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب، تعتدي بالقذائف على مدينة حلب وعدد من القرى والبلدات الآمنة بشكل متكرر، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى سقوط 11 قتيلا ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.

المصدر: سانا