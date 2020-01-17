سوريا.. مقتل مدني وإصابة 2 بقذائف المسلحين في حلب

أفادت وكالة "سانا" بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على جمعية الزهراء بمدينة حلب.

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ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت ظهر اليوم 3 قذائف صاروخية على حي جمعية الزهراء في المدينة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة".

وقتل أمس 6 مدنيين وأصيب 15 بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي السكري بمدينة حلب.

المصدر: "سانا"