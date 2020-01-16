قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحي السكري بحلب السورية

أفادت وسائل إعلام سورية بسوقط قتلى وجرحى جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنه مسلحون على حي السكري في مدينة حلب.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت بعد ظهر اليوم الخميس 3 قذائف صاروخية على حي السكري بالمدينة في وقت الذروة والكثافة بالسيارات والمارة ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

وتحدثت قناة "الإخبارية" عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى بسبب الهجوم.

من جانبه، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الاعتداء أودى بحياة 6 أشخاص في حصيلة أولية، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريح بعضهم في حالات خطرة.

المصدر: وكالات