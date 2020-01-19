المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: قوات حفتر تغلق خط أنابيب الحمادة-الزاوية لنقل النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن قوات تابعة "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أغلقت خط أنابيب الحمادة - الزاوية لنقل النفط، تزامنا مع بدء أعمال مؤتمر برلين.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن إغلاق خط الأنابيب الحمادة - الزاوية أجبرها على تقليص الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.

وجاء في البيان: "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن أفرادا من حرس المنشآت النفطية الذي يعمل تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أغلقوا خط أنابيب الحمادة الزاوية، مما اضطر المؤسسة إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية ليبية، أن "الجماهير الغاضبة من مدن الجبل الغربي تعتصم أمام حقول الشرارة والحمادة والفيل، وتم إغلاق تلك الحقول ووقفها عن العمل".

وأوضحت المصادر أن إغلاق الحقول الثلاثة "جاء رفضا للتدخل التركي والاتفاقية الموقعة لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وجلب المرتزقة السوريين لقتل الليبيين، ومطالبة بالتوزيع العادل للثروة النفطية على كل المدن الليبية غربا وجنوبا وشرقا".

يتبع...