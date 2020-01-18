 
مباشر
عاجل
الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يحدد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة

أخبار العالم العربي

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3hp

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مرورها بحالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة عبر موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تحذر من عواقب تعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا
الأمم المتحدة تحذر من عواقب تعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا

قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كل من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وصدرت هذه التعليمات عن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

وسيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي