المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مرورها بحالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة عبر موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

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قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كل من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وصدرت هذه التعليمات عن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

وسيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT