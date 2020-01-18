الأمم المتحدة تحذر من عواقب تعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء ما يجري في البلاد من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط، محذرة من أن عواقب هذه الخطوة ستقع على عاتق الشعب الليبي.

وشددت البعثة في بيان أصدرته اليوم السبت على أن هذه الخطوة "ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط"، مشيرا إلى أن تعطيل الإنتاج النفطي سيجلب أيضا "تداعيات ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلا في البلاد".

بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا: https://t.co/pKjVCvZXdG



UNSMIL statement current efforts to disrupt or impair oil production in Libya: https://t.co/5gcIZ4N5xfpic.twitter.com/v7HEcmsrEB — UNSMIL (@UNSMILibya) January 18, 2020

وحثت البعثة الأممية جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في مسعى إلى "إنهاء الأزمة التي طال أمدها"، وأوصت باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، مجددة تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

في غضون ذلك، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في إن ينتهي إغلاق موانئ النفط في شرق ليبيا خلال بضعة أيام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يستطيع التكهن بذلك.

وأكد سلامة، في حديث لوكالة "رويترز"، أنه إذا لم يتم حل مسألة الموانئ الشرقية اليوم أو غدا فإنه يتوقع طرحها في المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية الليبية الذي تستضيفه غدا الأحد برلين.

المصدر: RT + رويترز



