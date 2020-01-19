مسودة بيان مؤتمر برلين تحث جميع الأطراف الليبية على عدم استهداف المنشآت النفطية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر السلام حول ليبيا، الذي يعقد في برلين اليوم الأحد، إنه سيدعو كافة الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استهداف المنشآت النفطية.

وحسب "رويترز"، فإن المسودة تعترف أيضا بأن شركة النفط الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، هي الكيان الشرعي الوحيد المصرح له ببيع النفط الليبي.

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وتأتي هذه الدعوة بعد أن أغلق رجال القبائل المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، جميع الموانئ النفطية في شرق البلاد، وذلك بدعوى منع حكومة الوفاق في طرابلس من استخدام عائدات النفط لتمويل المقاتلين الأجانب.

وطالب أحد أعضاء مجلس النواب الليبي بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط على جدول أعمال مؤتمر برلين.

المصدر: "رويترز"