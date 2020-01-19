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مجلس النواب الأردني يحيل مقترح حظر الغاز الإسرائيلي للحكومة ويمنحه صفة الاستعجال

أخبار العالم العربي

مجلس النواب الأردني يحيل مقترح حظر الغاز الإسرائيلي للحكومة ويمنحه صفة الاستعجال
Reuters MH/DEG
البرلمان الأردني
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قرر مجلس النواب الأردني بالإجماع إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من إسرائيل إلى الحكومة، فيما طلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال.

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وقال الطراونة: "الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح".

ووصف عدد من النواب خلال جلسة الأحد إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها "لحظة تاريخية" أجمع مجلس النواب فيها على المقترح الهادف لإلغاء اتفاقية الغاز.

يذكر أن المادة 95 من الدستور تنص على أنه "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".

وتشير المادة نفسها إلى أن "كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها".

المصدر: عمون

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