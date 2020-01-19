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رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل تعترف بها الحكومات والشعوب تراها كيانا غاصبا

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس النواب الأردني: إسرائيل تعترف بها الحكومات والشعوب تراها كيانا غاصبا
Reuters MH/PKP
رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة
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رفض رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، طلبا قدمه النائب عبدالله عبيدات لتسمية الاحتلال الإسرائيلي بـ "دولة العدو الصهيوني" في مقترح قانون حظر استيراد الغاز.

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وقال الطراونة مبررا رفضه، إن "إسرائيل تعترف بها الحكومات، لكن نحن كشعوب لا نعترف بها فهي كيان غاصب لفلسطين".

وأضاف، "هي دولة موقعة على اتفاقية سلام مع الأردن، والحكومات تتعامل معها على هذا الأساس".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو 4 سنوات قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".

المصدر: وكالات

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