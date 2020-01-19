 
مباشر

قطر تندد باقتحام ميناء الزويتينة بشرق ليبيا

أخبار العالم العربي

قطر تندد باقتحام ميناء الزويتينة بشرق ليبيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3m4

نددت قطر بما وصفته اقتحام "قوات في ليبيا"، في إشارة ضمنية إلى فصائل موالية لـ"الجيش الوطني الليبي"، لميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر "تستهجن بشدة ما صدر عن قوات في ليبيا باقتحام ميناء /الزويتينة/ النفطي وإيقاف التصدير منه، وتؤكد أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط".

إقرأ المزيد
ليبيا.. مطالبات بإدراج مسألة توزيع عائدات النفط على أجندة مؤتمر برلين
ليبيا.. مطالبات بإدراج مسألة توزيع عائدات النفط على أجندة مؤتمر برلين

ويوم الجمعة اقتحم رجال قبال في مناطق خاضعة لفصيل من "الجيش الوطني الليبي" ميناء الزويتينة، وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش، وذلك لمنع حكومة الوفاق من استخدام عائدات النفط لتمويل المقاتلين الأجانب، حسب المقتحمين.

من جانبه، نفى الجيش مشاركته في إغلاق الموانئ، مؤكدا أن "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول"، ردا على "عدم سماع صوته في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي".

وطالب أحد أعضاء مجلس النواب الليبي بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط على جدول مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في ألمانيا اليوم الأحد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي