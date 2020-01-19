قطر تندد باقتحام ميناء الزويتينة بشرق ليبيا

نددت قطر بما وصفته اقتحام "قوات في ليبيا"، في إشارة ضمنية إلى فصائل موالية لـ"الجيش الوطني الليبي"، لميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر "تستهجن بشدة ما صدر عن قوات في ليبيا باقتحام ميناء /الزويتينة/ النفطي وإيقاف التصدير منه، وتؤكد أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط".

دولة قطر تستهجن بشدة ما صدر عن قوات في ليبيا باقتحام ميناء /الزويتينة/ النفطي وإيقاف التصدير منه، وتؤكد أن ثروات البلاد ملك للشعب الليبي ولا يحق لأي طرف من الأطراف التلاعب بمقدراته أو استعمالها كورقة ضغط.#قناpic.twitter.com/sMoLhax3dC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 19, 2020

إقرأ المزيد

ويوم الجمعة اقتحم رجال قبال في مناطق خاضعة لفصيل من "الجيش الوطني الليبي" ميناء الزويتينة، وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش، وذلك لمنع حكومة الوفاق من استخدام عائدات النفط لتمويل المقاتلين الأجانب، حسب المقتحمين.

من جانبه، نفى الجيش مشاركته في إغلاق الموانئ، مؤكدا أن "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول"، ردا على "عدم سماع صوته في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي".

وطالب أحد أعضاء مجلس النواب الليبي بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط على جدول مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في ألمانيا اليوم الأحد.

المصدر: RT