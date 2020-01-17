المسماري: لن نقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.

وشدد المسماري في مؤتمر صحفي " على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنيا أو عسكريا".

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي "أن القوات الليبية تلتزم التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار".



وقال المتحدث العسكري أيضا إن الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول واصفا إياها بالخطوة الجبارة ومضيفا أن ما على القوات المسلحة سوى حماية الشعب الليبي.

المصدر: RT