 
مباشر

القبض على 10 دواعش في الموصل

أخبار العالم العربي

القبض على 10 دواعش في الموصل
Reuters Khalid Al Mousily
قوات الأمن العراقي في الموصل - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3kj

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، إلقاء القبض على 10 من عناصر تنظيم "داعش"، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل شمالي العراق.

إقرأ المزيد
صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس
صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس

وورد في بيان للوزارة: "استمرارا لخطة تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى، تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، من إلقاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن ثلاثة منهم كانوا يعملون في ما سمي بالحسبة، وأحدهم كان يعمل في ما سمي بالأمنية، والآخر كان يعمل في ما سمي بالشرعية، والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما سمي بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

ولفتت إلى أن القبض عليهم تم في مناطق وأحياء المعارض، والنهضة، والزهراء، وتسعين، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي