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صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس

أخبار العالم العربي

صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس
لحظة القبض على "مفتي داعش" في الموصل
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمن قالت إنه مفتي داعش، وصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس في مدينة الموصل شمالي العراق.

وأشار رواد التواصل الاجتماعي، إلى أن "قوات الأمن الداخلي العراقية ألقت القبض على مسؤول في ما يعرف بالشرعية، مفتي داعش المعروف بشفاء النعمة، والمكنى بأبي عبد الباري في حي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".

صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس
صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن "النعمة يعتبر من القياديين في الصف الأول لداعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش".

صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس
صور لصاحب فتوى تفجير جامع النبي يونس

المصدر: RT

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