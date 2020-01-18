صالح للصفدي: العراق ركيزة لجمع شمل الأشقاء وليس للاعتداء عليهم

جدد الرئيس العراقي برهم صالح، حرص بلاده لتكون الركيزة الأساس لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار".

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "الرئيس أكد لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له، ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات".

وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات".

وأشار إلى "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين".

من جهته، نقل وزير الخارجية الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتأكيده دعم أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أمن المنطقة، كما استفسر عن صحة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وتمنى له موفور الصحة والعافية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق