صحيفة تنشر فيديو يظهر نقل "مرتزقة سوريين" إلى ليبيا

نشرت صحيفة "الشاهد" الليبية، السبت، مقطع فيديو، يظهر عشرات السوريين بزي عسكري داخل طائرة، قالت إنهم في طريقهم إلى ليبيا.

وقالت الصحيفة "إن الفيديو يظهر عددا من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية الإفريقية، قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف مليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا".

فيديو يظهر عدد من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية "الأفريقية" قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً. #ليبياpic.twitter.com/nolw1rVnve — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) January 18, 2020

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أشارت قبل يومين إلى أن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتم وفقا للصحيفة نقل هؤلاء جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.

المصدر: الشاهد