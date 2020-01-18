 
مباشر
عاجل
وزير الصحة التركي يؤكد إصابة 6 أتراك و9 مواطنيين في تفجير الصومال

صحيفة تنشر فيديو يظهر نقل "مرتزقة سوريين" إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

صحيفة تنشر فيديو يظهر نقل
Reuters Suhaib Salem
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3hf

نشرت صحيفة "الشاهد" الليبية، السبت، مقطع فيديو، يظهر عشرات السوريين بزي عسكري داخل طائرة، قالت إنهم في طريقهم إلى ليبيا.

وقالت الصحيفة "إن الفيديو يظهر عددا من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية الإفريقية، قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف مليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أشارت قبل يومين إلى أن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتم وفقا للصحيفة نقل هؤلاء جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.

المصدر: الشاهد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا