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بن زايد يهدي السيسي 4 نوق تنتج وفرة استثنائية من الحليب

أخبار العالم العربي

بن زايد يهدي السيسي 4 نوق تنتج وفرة استثنائية من الحليب
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أهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 4 نوق، على هامش مشاركته في تدشين قاعدة "برنيس" العسكرية في مصر.

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ونقل عدد من وسائل الإعلام العربية مقالا نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، جاء فيه أن "بن زايد، أهدى السيسي أربع نوق تنتج وفرة استثنائية من الحليب، في رمزية إلى سخاء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسهمت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري".

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المعروف أن "الإمارات تعد من أكبر الدول الداعمة لمصر، حيث قدمت أبوظبي في صيف 2013 بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، 3 مليارات دولار، ومنحت البلاد لاحقا 4 مليارات دولار أخرى، وبنت 50 ألف شقة و100 مدرسة محددة المناهج، وأودعت في الفترة بين 2014 و2018 بالبنوك المصرية قرابة 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثماراتها المباشرة في نحو 900 شركة من الإمارات تعمل بمصر".

المصدر: هآرتس

 

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