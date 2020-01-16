السيسي يفتتح مهرجانا تراثيا بصحبة محمد بن زايد في مصر (صور)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي.

كما تفقد الرئيس المصري وضيفه المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية (جوية/بحرية) في مصر أمس الأربعاء.

المصدر: RT