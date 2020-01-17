صحيفة: استنفار أمني في الكويت إثر محاولات تسلل من العراق

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية برفع مستوى الاستعداد الأمني لدى معظم الجهات المعنية بحفظ الأمن في البلاد، بعد إحباط محاولات تسلل إلى الكويت من العراق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية تأكيده رفع حالة الاستنفار في قطاعي أمن الحدود وخفر السواحل إلى الدرجة القصوى اتساقا مع رفع جاهزية معظم الجهات العسكرية المعنية بحفظ الأمن، على خلفية "التوترات والمظاهرات" في إيران والعراق.

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وذكر المصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ سالم النواف، أصدر تعليمات بإجراء تدريبات عملية على التصدي لأي تجاوز أمني والانتشار واليقظة وتفعيل المنظومة الرادارية، عقب سلسلة محاولات التسلل بحرا وبرا من العراق تم إحباطها.

وقال المصدر إن عناصر خفر السواحل ضبطوا عراقيين حاولوا التسلل بحرا، وأنه تم إبلاغ الجانب العراقي برصد مجموعة أشخاص كانوا بصدد دخول أراضي الكويت برا وعادوا إلى حدود العراق، مشيرا إلى أن التحقيق جار مع العراقيين الموقوفين، وإذا ثبت أنهم حاولوا التسلل بقصد العمل فإنه سيتم طردهم عاجلا.

ولفت المصدر إلى وجود تنسيق كويتي عراقي إيراني بهدف منع محاولات التسلل بحرا وبرا، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية بتلقي عوائل جنود أمريكيين يؤدون الخدمة في الكويت تهديدات في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية