وسائل إعلام تكشف عن "تهديدات" تلقتها عائلات جنود أمريكيين في الكويت

نقلت صحيفة "القبس" عن وسائل إعلام أمريكية إفادتها بأن عائلات جنود أمريكيين في الكويت تلقت تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طولبوا فيها بمغادرة البلاد.

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وكتبت في هذا السياق قناة "فوكس نيوز" في موقعها الإلكتروني أن عائلات المظليين الأمريكيين الذين نشروا في الكويت في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية تصاعد التوتر مع إيران، تلقوا رسائل تهديد في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الجيش الأمريكي إلى تنبيههم لاتخاذ الاحتياطات.

أما صحيفة "ميليتاري تايمز"، المتخصصة في الشؤون العسكرية فكتبت تقول إن "الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براغ، نورث كارولاينا، وجهت تنبيها إلى عائلات العسكريين بضرورة الإبلاغ عن أي رسائل غريبة قد يتلقونها على هواتفهم أو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهم".

وأفادت الصحيفة في الشأن ذاته بأن "بعض العائلات تلقت رسائل مؤيدة لإيران فيما يبدو، وتهديدات عبر "إنستغرام" تطالبهم بضرورة مغادرة المنطقة والعودة إلى بلادهم".

وقال اللفتنانت كولونيل مايك بيرنز، الناطق باسم الفرقة للصحيفة: "أبلغتنا عائلات عسكريين عن حالات تلقوا فيها بعض رسائل التهديد".

وورد في رسالة التهديد التي نشرتها الصحيفة تحذير يقول: "إذا كنت تحب حياتك وترغب في رؤية عائلتك مرة أخرى، فقم بحزم أغراضك الآن واترك الشرق الأوسط.. عد إلى بلدك. أنت ورئيسك المهرج الإرهابي الذي لم يحضر سوى الإرهاب".

وحملت رسالة أخرى نصا يقول: "أيها الحمقى أنتم تقللون من شأن قوة إيران. الهجوم الأخير على قواعدكم كان مجرد شيء قليل من قوتنا، بقتل جنرالنا أنت حفرت قبرك الخاص.. قبل أن يكون لديك المزيد من الجثث، اترك المنطقة للأبد ولا تنظر أبدا إلى الوراء".

وعلقت الصحيفة الأمريكية مشيرة إلى أنه "لا يوجد دليل على أن الرسالة جاءت من الحكومة الإيرانية، وأنها كانت بمثابة تحذير نفسي على غرار عمليات الحرب النفسية".

وكشف المصدر ذاته كذلك أن "بعض الرسائل الأخرى شملت تهديدات بالاختطاف"، مشيرة إلى أنه "تم الطلب من عائلات الجنود عدم نشر تفاصيل شخصية أبدا يمكن أن تساعد أي شخص على تحديد مكان وجودهم، كما تم الطلب منهم وقف الحديث عن ارتباطاتهم بالجيش عبر الإنترنت".

المصدر: القبس