محامي الكاتب الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن محاولة لاغتيال موكله

ترددت مجددا أنباء عن تعرض المفكر الإسلامي والكاتب الكويتي عبد الله النفيسي لمحاولة اغتيال، ولكن بعبوة ناسفة هذه المرة.

وأعلن المحامي عادل عبد الهادي: "وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د. عبد الله النفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته"، ورد هذا التهديد في رسالة إلكترونية لموقع القبس الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود.

وأضاف أن موكله سبق أن تعرض للتهديد، ولكن هذه المرة التهديد يطال حياته مباشرة، وأن موكله يتواجد حاليا خارج البلاد، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياته.

وأوضح أنه خاطب الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله.

وتابع : "نشدّد على أننا نأخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية د. عبد الله النفيسي".

صورة عن الشكوى التي قدمها محامي النفيسي.

المصدر: صحف ومواقع كويتية