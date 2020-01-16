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محامي كارلوس غصن الياباني يتنحى

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محامي كارلوس غصن الياباني يتنحى
Reuters Issei Kato
جونيشيرو هيروناكا، محامي غصن
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أعلن المحامي الذي يقود فريق الدفاع عن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، اللبناني الأصل كارلوس غصن، تنحيه عن القضية بعد هروب موكله إلى لبنان.

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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، عن جونيشيرو هيروناكا، محامي غصن، قوله إنه تنحى عن القضية بعد هروب موكله من اليابان، حيث يواجه تهما بالفساد، إلى لبنان.

 يأتي ذلك، غداة كشف غصن، أن السفير الفرنسي في اليابان، هو من أبلغه بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه بأن شركته تتآمر عليه.

وفر غصن (65 عاما) في ديسمبر الماضي من اليابان إلى لبنان حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه، وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا.

وقالت زوجته كارول غصن (54 عاما)، وهي أمريكية من أصل لبناني، وتواجه مذكرة اعتقال من السلطات اليابانية بتهمة شهادة الزور، إنها سعيدة لأن زوجها هرب من اليابان إلى لبنان.

المصدر: رويترز

 

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