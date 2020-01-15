غصن يعلن من كشف له "انقلاب نيسان"

أعلن كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، أن السفير الفرنسي في اليابان، هو من أبلغه بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه بأن شركته تتآمر عليه.

إقرأ المزيد

وأضاف غصن خلال مقابلة مع رويترز: "صراحة، شعرت بالصدمة لإلقاء القبض علي، وأول ما سألت عنه هو التأكد مما إذا كانت "نيسان" على علم بذلك حتى تستطيع إرسال أحد المحامين لي".

وقال: "في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة من ذلك، زارني السفير الفرنسي وقال لي: "نيسان تنقلب عليك. عندئذ أدركت أن الأمر برمته كان مؤامرة".

وقال هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان، الذي أجبر على الاستقالة العام الماضي بعد اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية، خلال مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من إلقاء القبض على غصن، قال إن غصن كان يستخدم أموال الشركة في أغراض شخصية وإنه أبلغ عن دخل أقل من الواقعي لسنوات.

وقال غصن "عندما أخبرني السفير الفرنسي أنه بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليك، ظهر سايكاوا في مؤتمر صحفي وأدلى بحديثه المسيء لسمعتي... قلت يا إلهي، هذه مؤامرة".

وفر غصن (65 عاما) في ديسمبر الماضي من اليابان إلى لبنان حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه، وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا.

المصدر: رويترز