انفجار قنبلتي غاز مسيل للدموع داخل حرم سفارة روسيا لدى بيروت

أعلنت السفارة الروسية لدى بيروت أن قنبلتي غاز مسيل للدموع انفجرتا، مساء اليوم الأربعاء، داخل حرمها، أثناء تفريق قوات الأمن اللبنانية مظاهرات ضد السلطات.

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وقال مستشار السفارة الروسية، فياتشيسلاف مقصودوف، في حديث لوكالة "تاس": "قنبلتان سقطتا داخل منطقتنا، ولم يصب أحد من بين الموظفين أو أفراد عائلاتهم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى تعزيز حرس البعثة الدبلوماسية على خلفية الاشتباكات التي شهدها شارع مار إلياس بين قوات الأمن والمحتجين.

واستخدمت الشرطة اللبنانية، مساء الأربعاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة متظاهرين احتشدوا في شارع مار إلياس بالقرب من السفارة الروسية لدى بيروت.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن نشطاء اعتقلوا سابقا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، ويتواجدون حاليا في مقر لقوات الدرك عند المدخل إلى شارع مار إلياس.

المصدر: تاس + وكالات