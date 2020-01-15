 
مباشر

محامو الجزائر يحتجون بعد فرض ضرائب جديدة "مجحفة"

أخبار العالم العربي

محامو الجزائر يحتجون بعد فرض ضرائب جديدة
AFP RYAD KRAMDI
محامون وقضاة محتجون في الجزائر -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2qq

نظم محامو الجزائر، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية رفضا لرسوم وضرائب فرضها قانون الموازنة لسنة 2020 على مداخيلهم.

إقرأ المزيد
الجزائر.. منع وزير سابق من السفر وإقالة مسؤولين كبار في القضاء والتعليم العالي
الجزائر.. منع وزير سابق من السفر وإقالة مسؤولين كبار في القضاء والتعليم العالي

وقاطع المحامون المحاكم في العديد من المدن الجزائرية بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، استجابة لدعوة نقابة المحامين.

واعتبر المحامون أن الضرائب الجديد "مجحفة"، حيث يدفعون بموجبها أكثر من 50 بالمئة من مداخيلهم السنوية.

وقال المحامون المحتجون إن هذه الضرائب تثقل كاهلهم، كما قدموا اقتراحات للجنة المالية بالبرلمان من أجل اختيار أو عرض نظام يشتمل على ضرائب بنسبة ترضي الجميع.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا