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الجزائر.. منع وزير سابق من السفر وإقالة مسؤولين كبار في القضاء والتعليم العالي

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الجزائر.. منع وزير سابق من السفر وإقالة مسؤولين كبار في القضاء والتعليم العالي
AFP RYAD KRAMDI
محكمة جزائرية -أرشيف-
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أصدرت السلطات القضائية الجزائرية قرارا بمنع وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، طاهر خاوة، من السفر.

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وأفاد مصدر أمني لصحيفة "النهار" بأن قرار المنع من السفر في حق خاوة قد تم إصداره بعد مباشرة السلطات القضائية لتحقيقات معمقة ضد المسؤول الحكومي السابق والذي يشتبه في أن يكون متورطا في قضايا فساد.

وفي سياق آخر، صدر اليوم السبت مرسوم رئاسي تضمن إنهاء مهام مديرين جامعيين لكل من جامعة الجزائر 1 وجامعتي مدينتي الشلف والطارف.

كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي خاص بإقالة قاضيين اثنين.

وتجري في الجزائر تحقيقات وتوقيفات تطال رجال أعمال كبار ومسؤولين ووزراء، بتهم فساد وهدر المال العام وتلاعب بمشاريع حكومية واستغلال النفوذ ووضع اليد على عقارات حكومية.

المصدر: "النهار"

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