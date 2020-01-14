الناطق باسم قوات "حكومة الوفاق": رصدنا إطلاق نار وتحشيدا وتحليقا لطيران مسير في طرابلس

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد قنونو، الثلاثاء 14 يناير، إنه تم تسجيل خرق لوقف إطلاق النار من جانب قوات "الجيش الوطني الليبي" في محوري الرملة وصلاح الدين.

وأضاف محمد قنونو في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لـ"عملية بركان الغضب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات حكومة الوفاق "ردت على مصادر النيران".

كما أشار إلى رصد تحشيدات لـ "الجيش الليبي"، مع تحليق لطيران مسير في سماء العاصمة طرابلس، متابعا: "قواتنا في جاهزية تامة للرد بقوة".

كما اتهم قنونو قوات "الجيش الوطني" بإطلاق بعض القذائف عشوائيا خلف خطوط قوات الوفاق، باتجاه الأحياء السكنية.

وفي وقت سابق، صرح قنونو بأن "قوات حفتر مستمرة في عمليات التحشيد"، محذرا من مخاطر انهيار وقف إطلاق النار.

وأوضح أن "قوات الوفاق ملتزمة بأوامر قيادة العملية وتحافظ على مواقعها وهي مستعدة للرد".

المصدر: RT