السعودية.. القتل تعزيرا لمعمر القذافي المصري بأمر ملكي

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا في مواطن مصري يدعى معمر القذافي، بعد القبض عليه أثناء تهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

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وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي (مصري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وتم تنفيذ حكم القتل في معمر القذافي محمد عمر القناوي، اليوم الثلاثاء، في منطقة تبوك.

المصدر: سبق